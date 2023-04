Weil am Rhein Jeder weiß, was er zu tun hat

Brandweiher erhalten

Seinen Dank an die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und das DRK sprach auch Märkts Ortsvorsteher Stefan Hofmann aus. Dies sei die zweite Übung in Märkt und es sei beeindruckend, wie viele Ehrenamtliche im Einsatz seien. Bemerkenswert sei auch das Interesse der Bevölkerung, die sehr zahlreich erschienen war. Mit Blick auf einen möglichen Blackout sei es aktuell wichtig, die Funktion des Brandweihers zu erhalten. Bis das Löschwasser vom Rhein nach Märkt komme, könne es zu spät sein. Die Feuerwehr habe nach wie vor einen hohen Stellenwert im Ort.

Unter den Zuschauern befand sich auch Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts Weil am Rhein. „Es ist toll, dass sich die Kameradinnen und Kameraden am Ostermontag die Zeit für eine Übung nehmen“, sagte Nonnenmacher.

Auch Werner Linder, ehemals Ortsvorsteher von Ötlingen und mit der Feuerwehr verbunden, war gekommen, um die Übung zu begleiten. Es sei immer wieder faszinierend, zuzusehen, wie alles Hand in Hand gehe. Zwar scheine es für den unbeteiligten Zuschauer zu langsam zu gehen, dies sei jedoch nicht der Fall. Sorgsames Handeln habe oberste Priorität. Dass die Drehleiter mit im Einsatz ist, sei in Bezug auf die Menschenrettung gut. Hier könne man viel machen, ganz besonders, wenn es sich um hohe Feuer handele.

Übung im gesamten Haus

Eugenio Perini, der Pächter der „Krone“ in Märkt, beobachtete den Verlauf ebenfalls. Er sei angefragt worden und habe sofort zugesagt, das Gasthaus für die Übung zur Verfügung zu stellen. „Ich finde es toll, dass so eine Übung an einem Feiertag stattfindet.“ Dass das ganze Haus, vom Keller bis in die Gästezimmer, von der Übung betroffen war, mache ihm nichts aus. Dies sogar vor dem Hintergrund, dass die Zimmer noch belegt gewesen seien. Die Feuerwehr in Märkt sei ein großes Thema, es könne um Leben und Tod gehen. „Auf euch ist Verlass“, lobte Perini.

Um 10.30 Uhr war der Übungsalarm abgeschlossen und Uli Weber zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf.