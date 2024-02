Weil am Rhein: Joachim Lederer ist wieder mal in der Zeitung

Große Reportage: In Indien und in Weil am Rhein haben sich Journalisten der FAZ auf die Spuren von Jogi Lederers Fachkräfte-Initiative begeben. Foto: Beatrice Ehrlich

Darin wird der Weg einer seiner Mitarbeiter, Pratyay Sairia, von der Millionenstadt Neu-Delhi in Indien über den Frankfurter Flughafen bis nach Weil am Rhein beschrieben, wo er bei Jogi Lederer den Beruf des Metzgers lernt. Auf den Weg nach Deutschland hat sich der 22-Jährige demnach auf Vermittlung der Agentur „Magic Billion“ gemacht und dafür 5000 Euro bezahlt. Deutsch hat der Bachelor in Lebensmitteltechnik im Goethe-Institut in seiner Heimat gelernt, nun wohnt er in einer Wohngemeinschaft in Weil mit anderen Auszubildenden. Zehn Stunden am Tag verbringt er nach eigenen Worten in der Metzgerei.