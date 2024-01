Weil am Rhein: Jugend musiziert: Junge Musiker erringen Preise

Vielstimmig klang es am Sonntag durch das Alte Rathaus in Weil am Rhein. 30 Kinder und Jugendliche haben sich dort vor mit Fachleuten besetzten Jurys in den Wertungskategorien Gitarre und Hackbrett, Klavier vierhändig, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente sowie Orgel gemessen. Die Ensemblewertung für Streicher mit Klavier fand dieses Jahr in Waldshut statt. Die Teilnehmer des Orgelwettbewerbs kamen aus Bonndorf, Villingen-Schwenningen, Rietheim-Weilheim zum Wettbewerb in der Weiler Kirche St. Peter und Paul.