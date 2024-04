Weil am Rhein: JuNO I feiert Tag der offenen Tür

Wie die Zeit vergeht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weil am Rhein: Bei der Einweihung des JuNO I in Haltingen sprach Oberbürgermeister Wolfgang Dietz damals von einem „gewichtigen Baustein in unserer Zielsetzung für eine kinderfreundliche Stadt“: Die Kindertagesstätte wurde im Januar, die JuKE (Jugend- und Kindereinrichtung) dann im Februar 2014 eröffnet. Beide Einrichtungen feiern heuer also ihr zehnjähriges Bestehen.