Weil am Rhein Jusos gründen Ortsverband

Hinzu kommen noch zwei Stellvertreter, wobei hier ein Kandidat und eine Kandidatin gewählt werden sollen.

Die Versammlung erfolgt online via „MS Teams“. Die Satzung kann digital genehmigt werden und auch die Aufstellung des neuen Vorstands ist so möglich, wobei hier der SPD-Ortsverbands-Vorsitzende Markus Langhans moderieren wird. Doch dann müssen per Briefwahl die neuen Vorstandsmitglieder gewählt werden, woraufhin eine offizielle Bestätigung später folgt. „Erst wenn der Vorstand dann zusammentreten kann, ist die Gründung offiziell.“

Dass es in Weil am Rhein überhaupt einen neuen Juso-Verband geben soll, begründet Ramos mit der Struktur im Landkreis Lörrach. So gebe es zwar den Kreisverband in Lörrach, doch dieser konzentriere sich auf Lörrach. „Wir wollen aber neue Ideen einbringen, die die älteren Gemeinderäte eventuell nicht im Blick haben.“ Das Jugendparlament sei die Stimme der Schüler, die Jusos wollen die Stimme für die älteren erheben.

Als ehemaliger Jupa-Vorsitzender weiß der mittlerweile 22-jährige Ramos, wovon er redet. Seit seinem Abi im Jahr 2017 war er zum Studieren in Frankreich, es folgte das Studium des Bauingenierwesens in Karlsruhe, das er coronabedingt seit einem Jahr vorwiegend von seinem Heimatort Weil aus absolviert und nun mit dem Bachelor of Science abschließt.

Ebenso wie auf Bundesebene macht Ramos schon vor der Juso-Ortsverbands-Gründung deutlich, dass man dann das „eigene Ding“ machen wolle – also auch mit dem SPD-Ortsverband gegebenenfalls kontrovers diskutieren werde.