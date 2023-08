Weil am Rhein Kämpfernatur und Freund klarer Worte

Er bildete sich stets fort

Wolf, der am 15. November 1944 in Triberg geboren ist, lebte seit 1958 in Weil am Rhein. Die Grenzstadt wurde ihm schnell zur neuen Heimat, hier engagierte er sich in vielfältiger Weise. Er erlernte den Beruf des Werkzeugmachermeisters, bildete sich stets fort, unter anderem zum Refa-Fachmann (Organisation für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung). Er wurde Ausbilder, Fachlehrer und Schulleiter beim früheren Berufsfortbildungswerk des DGB in Lörrach. Als nach zwölfjähriger Tätigkeit die Einrichtung geschlossen wurde, ließ sich Dieter Wolf nicht unterkriegen. Nie aufgeben, tatkräftig nach vorne schauen und auch mal risikobereit sein, lautete sein Motto. Er machte sich 1985 mit einem Institut für Sprach- und Berufsbildung selbstständig und bot Sprachkurse für Spätaussiedler im Kreis Lörrach an.

Einige Jahre später brach er zu neuen beruflichen Ufern auf. Er gründete die Firma Wolf & Partner, die erfolgreich im Bereich Immobilien und Hausverwaltung sowie später zusätzlich als Bauträger tätig wurde und unter anderem 30 Reihen- und Doppelhäuser realisierte. Mit Anfang 70 zog er sich vollends von der Firma zurück.