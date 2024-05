Das Ergebnis zeugt von einer unbändigen Lust am Erkunden, am verspielten Entdecken eines zeitgemäßen „American Way of Life“, an der Faszination für offene Straßen, endlose Autobahnen und ausgedehnte Eisenbahngleise. Und für comic-ähnliche Figuren, die wie der Künstler selbst mit nomadischer Unkompliziertheit menschliche Stimmungen, Fragen und Orte ausleuchten. Am vergangenen Wochenende zeigte Kurator Daniel Künzler mit seinem Team die entstandenen Murals, Bilder und ein Video erstmals öffentlich.