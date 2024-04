Zu hören sein werden das Hornquintett von Wolfgang Amadeus Mozart und das Streichsextett von Niels Gade. Die Mitwirkenden sind: Brigitte Schnabel und Emanuel Vots, Violine, Carlos Lopez Cota und Roberta Lenzing, Viola, Chisaki Kito und Joachim Klar, Violoncello und Lars Bausch, Horn.

Das erste Konzert findet am Samstag, 20. April, um 20 Uhr in der Galluskirche in Ötlingen statt und das zweite Konzert am Sonntag, 21. April um 18 Uhr in der Germanuskirche in Brombach. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.