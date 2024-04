Die Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Kreistagskandidaten der Unabhängigen Freien Wähler stellen ihre Programmpunkte vor und laden dazu die Bürger der Stadt Weil am Rhein ein. Die Info-Veranstaltungen finden am Montag, 29. April, 19 Uhr, im Hotel Fritz in Weil am Rhein-Friedlingen und am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, im „Hirschen“ in Haltingen statt.