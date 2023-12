Weil am Rhein: Kanon, Blues, Funk und Acht-Fünftel-Takt

Gleich das erste Musikstück „I quattro Rusteghi“, die vier Grobiane, machte Appetit auf ein gutes Konzert. Den Zauber der Musik, dramatische Szenen, musikalisch umgesetzt, Rhythmus und warme Holztöne, gab es in „Encanto“ zu hören. Furios stimmte das Orchester stellenweise ein, sodass sich ein gewaltiges Klangbild ergab. Auch hier spendete das Publikum viel Applaus.

Mit „Village Talk“, einem, wie Dirigent Kai Trimpin sagte: „brandneuem Stück“ setzten die Musiker einen besonderen Akzent. Die Instrumente korrespondierten, sie kommunizierten miteinander im Wechselspiel. Kanon, Blues, Funk, 8/5-Takt, das alles verlangte den Musikern volle Konzentration und Einsatz ab. Eine viertelstündige beachtliche Leistung wurde hier präsentiert.

Ernst Mosch, swingende Musik aus den 50er Jahren, Posaunist Noah Pfaff begeisterte mit seinem Soloauftritt. Dann gab es beschwingte Dixilandmusik, bei der Marc Schildhauer auf der Tuba überzeugte.

Christian Reichert bereicherte im wahrsten Sinne des Wortes auf seiner E-Gitarre in dem Song „Get Lucky“. 194 Versionen gibt es von dem Lied „Mac Arthur Park“. Die Stadtmusik hielt sich an das Original und vermittelte die entspannte Stimmung eines Nachmittags in einem Park. Strand, Sonne, Sand, mit „Atlantik Avenue“ spazierte das Aktivorchester mit den Besuchern am Meer entlang und Miami-Feeling entstand. Eine Zugabe wurde gespielt und zuletzt noch eine weihnachtliche Weise, die das Konzert schön abrundete. „Ich bin super stolz auf Euch“, sagte Dirigent Kai Trimpin am Ende des gelungenen Konzertes zu seinen Musikern.

Zuerst die Gewinne aus der Tombola abholen und dann noch gemeinsam an der Bar feiern, so klang das schöne Jahreskonzert aus.