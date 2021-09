Weil am Rhein Karten spielen für den guten Zweck

Der Verein „La Passerelle“ besteht seit dem Jahr 2015. Das Motto lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“. „Wir vom Verein glauben nicht an die konventionelle Entwicklungshilfe, die den Afrikanern alles vorgefertigt aus dem schönen Europa bringt. Die richtige Hilfe muss den Afrikanern vielmehr helfen, sich selbst zu helfen“, erklärte der Vorsitzende vor einigen Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit dem vergangenen Jahr werde etwa ein Wissenschaftler vor Ort unterstützt, der eine Solarampel entwickelt hat. „Wir haben dort eine kleine Firma gegründet, die diese für die ganze Stadt herstellt.“

Ab und zu werden auch Veranstaltungen in Weil am Rhein auf die Beine gestellt. Für den Oktober ist ein afrikanischer Abend mit passenden Gerichten und einer Vernissage zum Thema „Kassena-Architektur“ geplant. Die Kassena sind eine Ethnie, die im Grenzgebiet zwischen Burkina Faso und Ghana siedelt. Sie sind bekannt dafür, dass sie auf ihren Häusern kunstvolle Malereien anbringen. Veranstaltungsort soll entweder das Kesselhaus in Friedlingen oder das Haus der Volksbildung sein.

Corona-Situation in Burkina Faso

Coronabedingt seien in Burkina Faso aktuell die Grenzen geschlossen. „Aber sonst merkt man die Pandemie nicht so. Die Bevölkerung will sich auch nicht impfen lassen. Die Quote ist sehr gering.“ Denn die Krankheit Malaria habe vor Ort eine höhere Priorität, weil sie gefährlicher sei. „Die Menschen verstehen nicht, warum gegen Corona mehr Maßnahmen ergriffen werden, warum es gegen Malaria keine Medizin gibt, aber gegen Corona schon“, erklärt er.

Einen Lockdown habe es zwar auch in Burkina Faso gegeben, aber nur kurz. „Dann herrschte Chaos. Die Menschen erhalten dort keine Hilfe wie hier.“ Wer kein Geld verdienen könne, verhungere. Trotz geschlossener Grenzen würden Flugzeuge abheben. „Die Reichen sind also weniger betroffen.“

Weitere Informationen: Der Verein ist bei Facebook unter „La Passerelle-Die Brücke“ zu finden. Das Kartenspiel gibt es für 7,99 Euro online unter: www.ebay.de/itm/224358373684