Weil am Rhein (hf). Nach elf Jahren verlässt VHS-Leiter Tom Leischner am 31. März Weil am Rhein, um die Leitung der Volkshochschule in Lörrach zu übernehmen. Der Abschied fällt ihm nicht leicht: „Es hängt doch viel Herzblut an der Weiler VHS“, sagt Leischner, der ein über Jahre gewachsenes Team zurücklässt. „Es ist kein Weg aus Weil, sondern ein Hin nach Lörrach“, macht er deutlich, dass sein Abgang alles andere als eine Flucht ist.