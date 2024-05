Schnaps & Co. an Minderjährige verkaufen? Das geht gar nicht und ist auch verboten. Bereits zum 20. Mal sind dieser Tage Alkoholtestkäufe in Weil am Rhein durchgeführt worden. Das Ergebnis? Einmal mehr erschreckend. Bei zwölf Testkäufen kamen die 17-jährigen Schüler gleich sechsmal zu Hochprozentigem.