Weil am Rhein. Nach Anordnung des Dekanats sagt die evangelische Kirchengemeinde Weil am Rhein bis einschließlich 10. Januar ihre bisher geplanten Präsenzgottesdienste in allen ihren drei Kirchen ab. Die Kirchengemeinde versucht auf diese Weise, einen Beitrag zu leisten, um das Infektionsgeschehen zu vermindern, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb können auch die vorgesehenen Freiluftgottesdienste an Heilig Abend in Friedlingen und der Johannesgemeinde nicht stattfinden.