Von einem geparkten Auto sind am Montagmorgen, 29. April, zwischen 8 und 12 Uhr in der Hafenstraße in Weil am Rhein-Haltingen die Kennzeichen gestohlen worden. Außerdem wurde aus dem Innenraum die Zulassungsbescheinigung entwendet, heißt es in einem Polizeibericht. Betroffen war ein grauer Opel Meriva mit Lörracher Kennzeichen. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797 0, zu melden.