Weil am Rhein Kinder lassen die Puppen tanzen

In der ersten Osterferienwoche bietet die Stadtverwaltung an zwei Tagen eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. Am Mittwoch, 5. April, und Donnerstag, 6. April, geht es in der Hans-Thoma-Schule in Haltingen „Rund ums Pony“. In Zusammenarbeit mit dem Stall „Rebgarten“ werden die Kinder erste Kontakte mit den Ponys machen sowie sanft an die Pflege, den Umgang und das Reiten herangeführt. Die Leitung liegt bei der Hippolini-Reitlehrerin Marianne Freimuth. Vorkenntnisse braucht es nicht. Mittagessen gibt es in der Schule, wo die Kinder zu diesem Thema basteln werden.