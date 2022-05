Weil am Rhein Kinderkleiderbörse in Weil

Weil am Rhein (ilz). Spielsachen und Kleidung für Kinder werden am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 14 Uhr auf dem Hof des Familienzentrums Wunderfitz an der Gustave-Fecht-Straße angeboten. Wie Regina Goetz vom Wunderfitz erklärt, wird es Kleidung in ganz unterschiedlichen Größen geben. Der Bedarf für eine Kinderkleiderbörse sei in Weil am Rhein eindeutig da. Denn nach nur wenigen Wochen waren alle 22 Tische, an denen die Kleidung und Spielsachen am 21. Mai angeboten werden, belegt. Die ersten Anmeldungen seien im Februar eingegangen, und schnell habe es kein Halten mehr gegeben. „Die Resonanz war riesig“, freut sich Goetz.