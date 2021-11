Weil am Rhein Kinderrechteweg wird beschritten

Weil am Rhein. Rechtzeitig zum Tag der Kinderrechte am heutigen Samstag durften die Kinder hautnah miterleben, wie aus einem zunächst theoretischen Thema ein realistisches wurde: das erste sichtbare Zeichen des neuen Kinderrechtewegs durch ihren Stadtteil, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schildert. Das Schild an der Rheinschule setzt sich mit dem Recht auf Bildung auseinander. Dort heißt es in Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention: „Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Die Grundbildung soll nichts kosten. Du sollst dabei unterstützt werden, den besten Schul- und Ausbildungsabschluss zu machen, den Du schaffen kannst. Der Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder in die Schule gehen und kein Kind dort schlecht behandelt wird.“

Beim Workshop wussten die Schüler aber auch: Kinder lernen nicht nur in der Schule. Menschen können ein Leben lang lernen. Auch beim Spielen, bei einem Spaziergang, beim Sport oder der Freizeit können sie zum Beispiel vieles lernen.