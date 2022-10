Weil am Rhein Kirchen bleiben wochentags kalt

Diözesanforum

Anhand einer umfangreichen Präsentation stellte Pfarrer Gerd Möller das Diözesanforum und dessen bisherige Arbeit vor. Das Diözesanforum wurde als neues, synodal ausgerichtetes Gremium ins Leben gerufen, das Handlungsoptionen für eine zukunftsfähige Kirche entwickeln und Impulse für eine zeitgemäße Weitergabe des Glaubens geben soll. Ihm gehören 235 stimmberechtigte Mitglieder aus allen Bereichen der Erzdiözese an.

Das erste Treffen des Forums fand online im März statt. Es diente der Beratung einer Diözesanstrategie mit einer Vision, einer Mission, Werten und Zielen. Insgesamt wurden 13 strategische Ziele entwickelt und beschlossen. Zu diesen Zielen wird die Rückmeldung aus den Gemeinden erbeten.

Im zweiten Treffen, das Anfang Juli in der Sick-Arena in Freiburg stattfand, ging es um konkrete Themen zur Kirchenentwicklung 2030, über die diskutiert und abgestimmt wurde. Diskussionsthemen und Abstimmungsergebnisse sind in Kurzform in der Präsentation enthalten. Bemerkenswert sei der Beschluss, dass die Leitung der Gemeinden vorwiegend durch Ehrenamtliche erfolgen soll. Weitere ausführliche Informationen sind unter www.ebfr.de/dioezesanforum zu finden.

Gemeindeversammlung

Zur Information der Gemeinde über den Stand und die weitere Planung der „Kirchenentwicklung 2030“ ist eine Gemeindeversammlung geplant. Diese soll am Samstag, 6. Mai, von 15 bis 19 Uhr im Paulussaal in St. Peter und Paul stattfinden.

Gemeindeteams

Das Gemeindeteam Guter Hirte gestaltet den Gottesdienst zum Kirchweihfest am 13. November mit. Im Jahr 2023 soll es einen „Tag der offenen Kirche“ geben.

Das nächste Treffen des Gemeindeteams St. Maria ist am 26. Oktober. Das Patrozinium am Wochenende 8. und 9. Oktober war erfolgreich. Die Abendfeste wurden gut angenommen und erbrachten auch Einnahmen. Die von Miguel Chávez Jaime ins Leben gerufene Jugendband sucht einen musikalischen Leiter. Es machen zehn Personen mit.

Das Gemeindeteam St. Peter und Paul hat sich in einem Gottesdienst am 2. Oktober der Gemeinde vorgestellt. Nach dem Gottesdienst gab es einen Umtrunk im Petrussaal. Am 8. Oktober beteiligte sich das Gemeindeteam mit dem „Offenen Kreis“ am Quartiersfest mit einem Kuchenstand. Die Einnahmen kommen dem „Restaurant zur blauen Kirche“ zugute.

Ende Oktober zieht der neue Vikar Thomas Kaleeckal in Weil ein. Sein erster Gottesdienst ist am 1. November, die offizielle Begrüßung am 13. November.

Allerheiligen

Der Toten des vergangenen Jahres wird wie im Vorjahr in einem gemeinsamen Gottesdienst in Guter Hirte gedacht. Zu diesem Gottesdienst habe es gute Rückmeldungen gegeben.

Da zur Kirchengemeinde insgesamt elf Friedhöfe gehören, wird es eine Gedenkfeier auf einem oder mehreren Friedhöfen nicht mehr geben, hieß es.