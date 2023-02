Weil am Rhein Klimaschutz als Grundpfeiler

Laut dem Antrag der SPD, den Matthias Dirrigl in der Sitzung des Finanzausschusses vorstellte, sei es von großer Bedeutung, auch den Klimaschutz als strategisches Ziel mit aufzunehmen. Die drei bisherigen Ziele seien im Jahr 2017 definiert worden. Seitdem habe das Thema Klimaschutz zusätzlich an Brisanz gewonnen, wies Dirrigl etwa auf das Problem der Hitze-Hot-Spots hin. Im Antrag wird zudem auf die Preisveränderungen bei den fossilen Energieträgern sowie auf zunehmende Probleme durch extreme Trockenheit und Überschwemmungen eingegangen. Gerade auf kommunaler Ebene gebe es noch Aspekte, an denen man in Sachen Klimaschutz ansetzen könnte, befand Dirrigl. „Dabei ist es wichtig, alle Bürgerschichten mit ins Boot zu holen.“