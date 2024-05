Weil am Rhein: Kommunalwahl: Jugend stellt Fragen

Für die Weiler Jugendlichen ist das nichts Neues: ein Abend, an dem junge Wähler mehr über Politik erfahren, aber auch ihre eigene Meinung einbringen können. Serviert werden dazu dampfende Pizza aus Pappkartons und süße Getränke. Das vom Kreisjugendreferat erarbeitete Format lockt am Donnerstag immerhin rund 80 Jugendliche ins Foyer der Realschule Dreiländereck. Zu Gast sind dieses Mal Gemeinderatskandidaten. Als erstes gibt es per Powerpoint eine Anleitung für die Kommunalwahlen in Kurzform: Wie man die Stimmen für den Gemeinderat auf verschiedene Listen verteilen (Panachieren) und wie man Personen, die man besonders gut findet, gleich bis zu drei Stimmen geben kann (Kumulieren). 26 Stimmen sind bei der Wahl zu vergeben, so viele, wie der Gemeinderat Mitglieder hat. Mit spürbarem Interesse verfolgen die jungen Leute die Kurzvorstellungs-Runde der Gemeinderatskandidaten und schenken diesen – mit Ausnahme der beiden Frauen von der AfD – warmherzigen Applaus.