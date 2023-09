Gruppen von Polizisten, die im Weiler Stadtteil Friedlingen Kontrollen durchgeführt haben, sind einem aufmerksamen Leser unserer Zeitung am Mittwoch aufgefallen. Nach Auskunft des Polizeisprechers Thomas Batzel handelte es sich dabei um mehrtägige Schwerpunktkontrollen zum Thema „Migration“ im grenznahen Raum, die vom baden-württembergischen Innenministerium in Auftrag gegeben worden sind. Die Kontrollen fanden im Bereich der Polizeipräsidien Freiburg und Konstanz in Grenznähe statt. Daran beteiligt waren auch Kräfte der Bundespolizei. Im Anschluss an die Schwerpunktkontrollen werde noch eine Gesamtbilanz des Innenministeriums veröffentlicht, kündigte Batzel weiter an.