Weil am Rhein Konzert mit Flöte und Cembalo

Ruth Bilkenroth und Margret Föppl haben sich im Rahmen ihres Musikstudiums an der Schola Cantorum Basiliensis kennen gelernt. Ihre Spielfreude und Experimentierfreude kombiniert mit pädagogischem Interesse hat sie früh verbunden und als Duo zusammengebracht. Sie sind in der Schweiz und in Deutschland wiederholt in Konzerten vor allem mit Musik aus der Renaissance und dem Barock aufgetreten.

Leonard Schick, der dritte im Bunde, wurde in Lausanne (Schweiz) geboren, nahm elf Jahre lang Geigenunterricht und ab dem zwölften Lebensjahr Cembalounterricht. Viele Jahre war er Mitglied des Jugendbarockorchesters „Bachs Erben“ unter der Leitung von Mitgliedern der Akademie für Alte Musik Berlin. Er studierte Cembalo an der Schola Cantorum Basiliensis bei Jesper Christensen und Jörg-Andreas Bötticher. Später studierte er Orgel bei Tobias Lindner, ebenfalls an der Schola Cantorum Basiliensis. Improvisationsunterricht hatte er bei Dirk Börner am Cembalo und auf der Orgel bei Emmanuel le Divellec. Nun studiert er Orgel und Improvisation bei Erwin Wiersinga und Sietze de Vries in Groningen. Zudem komponiert und improvisiert Leonard Schick in historischen Stilen. Er forscht zu mitteldeutschen Cembali aus Bachs Zeit.