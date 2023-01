Weil am Rhein. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße haben am Dienstag Teile einer Küche gebrannt. Die 96-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Feuerwehr war gegen 15.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung mitgeteilt worden. Die Wehr konnte den Brand rasch löschen.