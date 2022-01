Weil am Rhein Kühe halten wieder Einzug

Von Monika Merstetter

Weil am Rhein-Ötlingen. Auge in Auge im Dialog mit Kühen – das mutet schon seltsam an bei einer Künstlerin wie Susanne Schultze-Trautmann. Normalerweise wird sie eher mit modernen und expressiven Bildern in Verbindung gebracht, statt mit Karikaturen. Ihr neuestes Gemälde, das im Rahmen des sporadischen Austauschs von Kunstwerken im Art-Dorf Ötlingen am vergangenen Samstag am ehemaligen Ökonomiegebäude des Ötlinger „Ochsens“ aufgehängt wurde, spricht für sich. Es hat einer mehrjährigen Anlaufzeit bedurft, in der die Künstlerin immer wieder die Lust verspürte, ein passendes Bild für die Wand zu gestalten, hinter der früher Kühe standen und wo sich heute noch die Einfriedung des ehemaligen Misthaufens befindet.