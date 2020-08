Weil am Rhein - Ungewöhnliche Beute haben bislang Unbekannte gemacht, nachdem sie zwei Laster aufgebrochen hatten. In der Nacht auf Mittwoch wurden jeweils die Beifahrertüren an zwei Lastern aufgebrochen, die auf einem Hof an der Hegenheimer Straße in Weil am Rhein standen. Aus den Mittelkonsolen der Lkw wurde dann jeweils ein Kühlschrank entwendet. Der Sachschaden an den Lastern liegt bei etwa 5000 Euro, der Diebstahlschaden bei etwa 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen, die sich unter Tel. 07621/97970 melden können.