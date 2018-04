Weil am Rhein Künstler und Musiker

Weil am Rhein. Die städtische Galerie Stapflehus wird im Rahmen der Kulturnacht „LöWe“ am Freitag, 4. Mai, von 19 bis 24 Uhr geöffnet sein.

Kesselhaus-Künstler: Während dieser Zeit werden sich auch Künstler aus dem Kesselhaus vor Ort präsentieren. Das Kulturamt hatte diese eingeladen, in einer gemeinsamen Ausstellung im Stapflehus Werke zu zeigen. An der Ausstellung nehmen folgende Künstler teil, von denen einige persönlich in der Galerie sind: Volker Bessel, Ildiko Csapo, Paul Feeney, Nicole Franke, Gruppe „Landscape“, Patrick Luetzelschwab, Gabriele Moll, Brunone Morandi, Marie-Louise Raue, Natascia Scarpa, Isa Schäfer, Kathrin Stalder, Niels Tofahrn, Dorothée Rothbrust, Elisabeth Veith, Markus Voellmy und Maritta Winter.

19, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr: Duo „Les Papillons“ – Patchwork Classics: Was passiert, wenn einem klassischen Monumentalwerk die Ernsthaftigkeit entzogen wird, ein Popsong plötzlich wie Mozart klingt, zwei völlig gegensätzliche Musikstücke miteinander in Dialog treten oder was, wenn man gar nicht mehr weiß, wohin die ganzen Melodien gehören? Die Musiker Giovanni Reber und Michael Giertz vereinen mit Violine und Klavier in ihrem Programm „Patchwork Classics“ Hits aus Klassik, Film, Rock und Pop zu einem wilden Concerto Grosso.

Die musikalische Reise durch die Jahrhunderte führt mit Spielwitz, atemberaubender Virtuosität, einer Prise Theatralik und subtilem Humor dorthin, wo Worte nicht mehr nötig sind und das Publikum in das Universum seiner eigenen Erinnerungen eintauchen kann, heißt es.