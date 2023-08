Weil am Rhein Kultur vor Ort schmackhaft machen

Positive Resonanz

Der Buchhändler Thalia ist von Beginn an dabei. In allen Buchhandlungen des Unternehmens bundesweit können die jungen Erwachsenen Bücher über die KulturPass-App reservieren und vor Ort abholen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Also auch in der Filiale in der Dreiländergalerie. „Am Standort Weil am Rhein und auch insgesamt verzeichnen wir eine sehr positive Resonanz auf den KulturPass“, berichtet eine Thalia-Sprecherin. Die meisten Nutzer würden sich insbesondere für die Sortimente Manga, New Adult und englische Bücher, aber auch literarische Bücher interessieren. Insgesamt sei Salema Arefayne, Leiterin der Thalia-Buchhandlung in Weil, sehr erfreut über die zahlreichen Jugendlichen, die sich dazu entschieden hätten, den KulturPass für Bücher zu verwenden.

Das Vitra Design Museum plant, am KulturPass-Angebot teilzunehmen, heißt es seitens des Museums. Aktuell seien die Verantwortlichen mit der Prüfung der Umsetzung beschäftigt.

Klaus-Peter Klein, der das Theater am Mühlenrain betreibt, hat sich mit dem KulturPass noch nicht befasst. „Da müsste ich erst schauen, was für Bedingungen zu erfüllen sind und was das genau beinhaltet“, sagt er. Prinzipiell sei er aber offen. Natürlich wäre er froh über jüngere Theatergänger. „Aber wir sind in der Gegend eigentlich gut abgedeckt“, meint er mit Blick auf die Gastspiele von Tempus fugit im Kesselhaus oder das Nellie Nashorn in Lörrach.

Auf die Frage, ob es im TAM besondere Angebote für Jugendliche gibt, sagt Klein: „Grundsätzlich muss man schon sagen: Wir sind ein Komödientheater.“ Das Publikum sei eher im fortgeschrittenen Alter. Bis vor Corona war Schauspielerin Emine Akman sehr aktiv im Haus mit Workshops und Theaterkursen sowie Angeboten speziell für Kinder. „Sie will das Programm nächstes Jahr wieder aufnehmen, auch das Märchentheater“, kündigt der Theaterleiter an. Im Dezember ist ein Weihnachtsclownprogramm geplant. Außerdem steht noch ein Gastspiel aus der Schweiz mit dem Titel „Ping Pong“ für die ganze Familie an.

Was ist der KulturPass?

Der KulturPass

ist ein Angebot der Bundesregierung. Alle, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, können sich für den KulturPass registrieren. Die Registrierung wird durch das Online-Ausweis-Verfahren überprüft. Dann steht ein Budget in Höhe von 200 Euro zur Verfügung, das für alle Angebote des KulturPass’ genutzt werden kann. Das sind beispielsweise Eintrittskarten für Konzerte, Theateraufführungen, Kinobesuche, Museumsbesuche oder Parks, sowie Bücher, Tonträger, Noten oder Musikinstrumente. Quelle: www.kulturpass.de