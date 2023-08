Passanten befragt

Die Kunst-AG des „Kant“ beschäftigte sich in diesem Schuljahr mit der Kunst im öffentlichem Raum. In diesem Rahmen wurde dieses Projekt entwickelt. Die Schüler befragten unter anderem Passanten, was sie persönlich unter dem Begriff Heimat verstehen würden.

Es entstand die Idee von Fassadenflächen, die sich zur Außenseite des Platzes mit Motiven des öffentlichen Raumes präsentieren und nach innen mit Motiven, die sich aus der durchgeführten Umfrage ergaben.