Weil am Rhein Kunst und rege Diskussionen

Weil am Rhein (chs). Zahlreiche Künstler haben am Sonntag ihre Galerie im Kesselhaus für das Publikum geöffnet. Besucher erfuhren dabei von neuen Projekten und bestaunten die Kunstwerke. Die „Offenen Ateliers“ fanden zuletzt Mitte November 2019 statt. Beate Fahrnländer hat seit zwei Jahren ein Atelier im Kesselhaus. Vorher hatte sie ein Atelier in Lörrach. Den Umzug hat sie nicht bereut. Ein großes Atelier mit Oberlicht zu finden, sei schwer. Umso glücklicher sei sie jetzt, im Kesselhaus zu sein. Sie findet, dass die Kulturarbeit in Weil am Rhein besser ist als in Lörrach.