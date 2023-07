Weil am Rhein Kunterbuntes Geburtstagsfest

Eigentlich war es weder ein richtig großer noch ein wirklich runder Anlass, aber in dem Quartier feiert man oft und gern – ein Vorzeigequartier, vor allem in sozialer Hinsicht. Elf Wohnblöcke stehen dicht an dicht, aber es gibt einen Spielplatz und viel Grün drum rum. Hoher Baumbestand sorgt für Wohlfühlcharakter, und genau diese Bäume haben Helmut Weidner in der Sturmnacht vor dem Fest den Schlaf geraubt. Hin und her sei er getigert, um von jeder Seite der Wohnung den Schaden zu begutachten. Normal beginnt der Dienst des Hausmeisters um Acht.

Sturmnacht hat den Schlaf geraubt

Doch die Unordnung in seinem Revier habe ihn um Sechs raus getrieben. Fünf Stunden dauerte es, bis aufgeräumt war. „Bei mir ist immer alles in Ordnung“, betont Weidner. Die Kinder der 120 Familien freuen sich das ganze Jahr, dass es ihn gibt. „Hallo Hausmeister“, rufen sie ihm zu, sogar wenn man sich in Lörrach trifft. Auch der Name seiner Frau Anna gehört zu denen, die fast jeder hier kennt: Yüksel Zerey, Cennet Temur und Sandrine Özcatal, allesamt ehemalige und aktuelle WiKi-Betreuerinnen. Auch „die Valentina“ ist ein Begriff. Damit ist Valentina Pineker gemeint, die den Gemeinschaftsraum federführend betreut. Wegen „der Valentina“ sei sie zum Fest gekommen, erzählt eine über neunzigjährige Besucherin. Sie lässt sich gerade das Pistazieneis schmecken, das die „Wohnbau“ spendiert hat. Neben dem Eiswagen wurden auch Getränke und der Waffelteig gesponsert. „Jeder ist hier willkommen“, das hört man öfter an diesem Nachmittag.