Weil am Rhein: Laguna will mit neuer Rutsche punkten

Ein Bad mit Geschichte: Die neue Attraktion soll auch von außen sichtbar sein. Foto: Beatrice Ehrlich

2018/2019 sei man bei einem Minus von lediglich 140 000 Euro gelegen, bei Abschreibungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro und einem positivem Cash-Flow, wie Rudolf Koger betont.

Einen Engpass gibt es außerdem beim Personal. 70 Mitarbeiter umfasst Mattis Team, vor Corona seien es 120 gewesen. Dabei seien die einzigen Bedingungen eine freundliche Art und das Interesse daran, sich weiterzubilden: „Wir schulen und wir bilden aus.“

Neue Rutsche soll ein Alleinstellungsmerkmal sein

Nun setzen Matti und Koger auf die neue Attraktion, eine neue, hochattraktive Rutsche, zu der Matti nur so viel verrät: Sie werde ein Alleinstellungsmerkmal sein. Von den Nutzern werde ein gewisses Geschick verlangt. Das erhöhe das Rutschvergnügen. „Sie wird ein Eye-Catcher sei, auch von außen“, verspricht Rudolf Koger.

Zur Person

Carl Stephan Matti

(64) ist in Schleswig-Holstein geboren und in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen. 1976 beendete er seine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen, die Meisterprüfung absolvierte er 1983 in Hannover. Seit dem Jahr 2000 war er Geschäftsführer verschiedener Bäderbetriebe, davor jeweils Betriebsleiter. Mitten im Umbau übernahm er 2012 die Geschäftsführung der Laguna GmbH. Sein Vertrag als Geschäftsführer läuft bis zum 31.12.2026.

Aufgabenfelder

Ganz klassisch habe er sich neben dem reinen Bäderbetrieb immer auch um die Gäste gekümmert, betont Matti. Durch besondere Angebote sei es möglich, mehr Besucher anzuziehen. Erst der Ruf nach Weil am Rhein brachte Matti in den Süden der Republik. Was ihn an den Menschen hier etwas wundert, ist, wie schnell sie aufgeben. Er würde sich „mehr Herzblut“ wünschen für das Schwimmbad im eigenen Ort, mehr Durchhaltevermögen. Stattdessen heiße es hier schon beim kleinsten Problem: „Wir kommen nicht mehr“.