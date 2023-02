Weil am Rhein Langjährige Sänger geehrt

Rückblick

Das Vorstandsteam blickt auf das abgelaufene Jahr zurück. Es gab viele Chorauftritte das ganze Jahr hindurch. Natürlich durften auch gesellige Anlässe nicht fehlen, so gab es einen Ausflug nach Einsiedeln und nach Zug am See mit Andacht in der St. Nikolaus-Kapelle in Oberwil. Weitere Veranstaltungen wie die Chorfasnacht, der Grillabend und die Nikolausfeier seien weitere Höhepunkte gewesen, heißt es im Nachgang.