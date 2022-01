Weil am Rhein Lebendige Kleidung, Roboter & Co.

Weil am Rhein. „Hinter den Kulissen“ bewegen sich die Teilnehmer einer gleichnamigen Führung am 4. Februar ab 15 Uhr im Vitra Schaudepot. Wie kommt ein Objekt ins Museum? Was macht ein Kurator? Was passiert in einer Restaurierungswerkstatt? Die Besucher lernen Büros, Bibliothek und Restaurierungsatelier des Vitra Design Museums kennen.

Der Workshop „Wicked Fabrics“ wird am 5. Februar ab 10.30 Uhr im Vitra Design Museum angeboten. Dabei stellen die Teilnehmer unter Anleitung der Textildesignerin Sophie Kellner mit Nadel und Faden einen flexiblen Sensor her und lernen, diesen zu programmieren. Mit leitfähigen Garnen, Soundmodul und einem Mikro-Controller lassen sich so Kleidungsstücke oder Accessoires auf kreative und experimentelle Weise zu neuem Leben erwecken.