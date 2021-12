Weil am Rhein Lehrer sind zusätzlich gefordert

Für die Lehrer bedeute der vom Kultusministerium vorgegebene Weg für die Tage vor den Weihnachtsferien unzweifelhaft eine Steigerung der Arbeitsbelastung. Denn neben dem Präsenzunterricht müssen sie auch Aufgaben für die Schüler, die zuhause bleiben, zur Verfügung stellen und diese anschließend auswerten. Wie Haas betont, handele es sich nicht um Distanzunterricht, bei dem zum Beispiel die Inhalte, die im Klassenzimmer vermittelt werden, per Video gestreamt werden und so von zu Hause aus abrufbar sind. Das sei weder technisch noch mit Blick auf die Arbeitsbelastung der Lehrer darstellbar, bestätigt Ullrich. „Distanzunterricht können wir nicht leisten, weil ja der ganz überwiegende Teil der Schüler in Präsenz da ist“, sagt auch Keller.

Statt einer Art Videokonferenz bekommen die Schüler daher über eine sogenannte Cloud, also einen virtuellen Speicher, Zugriff auf Aufgaben, die sie dann in den eigenen vier Wänden bearbeiten und die dann wiederum von den Lehrkräften ausgewertet werden. Der Umgang mit den dafür notwendigen digitalen Plattformen sei sowohl für die Schüler als auch die Lehrer inzwischen kein Problem mehr, erklärt Ullrich, die zuversichtlich ist, dass man das zweigleisige Lernen beziehungsweise Lehren vor den Weihnachtsferien gut meistern werde.

Prüfungen nachschreiben

Unabhängig von der technischen Machbarkeit steht Haas der Übertragung des Unterrichts ins heimische Wohnzimmer skeptisch gegenüber, weil aus seiner Sicht dabei viele rechtliche Facetten nicht geklärt sind. „Das Klassenzimmer ist ein geschützter Raum“, erklärt er. Wenn nun Inhalte online gestreamt werden, sei unklar, wo diese letztlich landen könnten.

Der Schulleiter des Kant-Gymnasiums hat hinsichtlich des Arbeitsaufwands für die Lehrer aber auch die Zeit danach im Blick. Denn in den Tagen vor den Weihnachtsferien stehen noch Prüfungen ins Haus, die jene Schüler, die kommende Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen werden, nachschreiben müssen. Auch dabei werden die Lehrer zusätzlich gefordert sein. An der Gemeinschaftsschule waren Simulationsprüfungen geplant, die nun abgesagt worden sind.

Wäre es vor dem Hintergrund der aufwändigen Organisation also womöglich besser gewesen, die Ferien bereits am Montag beginnen zu lassen? Die Schulleiter halten sich mit einer Bewertung zurück. Allerdings: Mit Blick auf den Aufwand bei der Organisation wäre es in jedem Fall die einfachere Lösung gewesen, legt Ullrich dar. Und Haas bestätigt: „Das bindet enorm viel Arbeitskraft.“