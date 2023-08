Weil am Rhein Leitplanke beschädigt

Auf der Bundesstraße 3 (Müllheimer Straße) in Weil am Rhein soll am Montag zwischen 12.20 und 13 Uhr ein Lastwagen an der Einmündung zur Bühlstraße gewendet und dabei beim Zurücksetzen etwa 50 Meter der Schutzplanke beschädigt haben. Auch sollen ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt worden sein, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Der Fahrer des Lastwagens setzte seine Tour in Richtung Innenstadt fort.