Weil am Rhein Letzte Sommer-Rundtour mit Dietz

Schnell ausgebucht, wurde wieder ein zweiter Bus gechartert, in dem der Erste Bürgermeister Rudolf Koger die Führung übernahm. Bereits 20 Minuten vor Abfahrt wartete an der Bushaltestelle in der Römerstraße eine große Schar erwartungsfroher Menschen. Viele waren zum ersten Mal dabei. Nicht so Kurt Ruser: er durfte schon öfters, erzählte er schmunzelnd. Remo Schamberger und sein Team hatten alles sorgfältig organisiert und einen Tag zuvor noch die ganze Route abgefahren, da aufgrund zahlreicher Baustellen nicht überall ein Durchkommen für einen Reisebus war. So erhielt der Busfahrer schon mal Applaus für ganz gekonntes Passieren von Engstellen.

In geballter Form Veränderungen, denen oft Jahre der Planung vorangingen, erläutert zu bekommen, begeisterte die Mitfahrenden und oft war ein erstauntes „Aha“ zu hören. Speziell in der Kernstadt mit Neubaugebieten wie „Messeplatz“ und „Hohe Straße“ war zu erfahren, wie eng es inzwischen in der nach Mannheim am dichtesten besiedelten Gemeinde Baden-Württembergs zugeht. Daneben steht aber auch der unbedingte Erhalt von Grünanlagen, etwa des Grünzugs vom Rathaus bis zur Römerstraße. Für den Fall der Tramverlängerung versicherte Dietz: „Der Läublinpark wird nicht kaputt gemacht.“ Dafür gab es Spontanapplaus. Ausführlich informierte er zum Stand der Schulsanierungen, zum „Juno 1“ in Haltingen und „Juno 2“ in Friedlingen.