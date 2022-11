Weil am Rhein Licht ins Dunkel bringen

Diese Bestandsaufnahme, so Neisen, führe zu der Schlussfolgerung, dass es zwei Desiderate gebe: erstens eine Gesamtdarstellung der NS-Zeit in Weil am Rhein und den Teilorten, zweitens eine Darstellung der Gewalttaten und der Schicksale der Opfer. Letztere könnten dadurch nachträglich ein Stück weit Gerechtigkeit erfahren. „Das ist auch für die Nachkommen sehr wichtig“, betonte der Historiker.

Neisen ist zudem daran gelegen, bei seiner Aufarbeitung der Weiler NS-Zeit nicht nur auf die sogenannte Führungsriege zu schauen, sondern die gesamte Gesellschaft – samt dem Mitläufertum – zu betrachten. Dabei gehe es aber nicht darum, sich moralisch über die Zeitgenossen zu erheben.

Eine wichtige Rolle spiele zudem Weils Lage im Dreiländereck. Vor diesem Hintergrund werde noch geklärt, ob auch die französischen Quellen in Huningue, Saint Louis und Colmar mit einbezogen werden sollen.

Eine Möglichkeit sei diesbezüglich gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg, indem die Erforschung im Zusammenhang mit dem Erstellen einer akademischen Abschlussarbeit erfolgt.

Auch erklärte Neisen, dass es prinzipiell möglich sei, auch die Nachkriegszeit mit in seinen Auftrag einzubeziehen, wobei dann aber aufgrund des hohen Arbeitsaufwands das Honorar erhöht werden müsste. Bislang sind für die Aufarbeitung 60 000 Euro vorgesehen.

Arbeit wird mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen

Die Arbeit werde mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen, blickte Neisen voraus. Zunächst habe er noch ein Projekt für den SC Freiburg abzuschließen, anschließend werde er mit der Aufarbeitung der NS-Zeit in Weil am Rhein beginnen. Dabei werden jedoch die Zeitzeugengespräche so früh wie möglich geführt, versicherte der Historiker.

Seitens der Ausschussmitglieder wurde das vorgestellte Konzept gelobt. „Ich bin sehr froh, dass es zeitnah losgeht“, sagte Irmgard Lorenz (Grüne). Auch Susanne Engler (UFW) befand: „Es ist wichtig, dass wir das Thema angehen.“