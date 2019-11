Bettina Bohn stellt in der Galerie Underground – Frei Raum für Kunst in Haltingen, Eimeldingerweg 16, unter dem Titel „Lichtmeer“ aus. Vernissage ist am Sonntag, 10. November, 14 bis 18 Uhr. Dabei wird auch ein Einführungsfilm gezeigt. Die Malerin schöpft ihre kreative Kraft aus der Natur. In Nebel gehüllte Berge, Bäume und das Meer sind Inspiration. Die Ausstellung dauert bis 20. Dezember. Ein musikalisch-lyrischer Abend zu Bohns Bildern mit Uli Führe und Markus Manfred Jung findet am 5. Dezember, 19 Uhr, statt. Die Ausstellung ist jeweils Freitag und Sonntag von 14-18 Uhr geöffnet, zusätzlich am 16. und 23. November, 14-18 Uhr. Dafür ist am Freitag davor nicht geöffnet. Foto: Gabriele Hauger