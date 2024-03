Weil am Rhein: Lorenz Wehrle bezieht sein Büro

Erfahrung als Projektleiter und Lehrbeauftragter

Der 63-Jährige war zuletzt als Dezernent für Bauen, Planen und Umwelt bei der Stadt Bad Krozingen tätig und tritt die Nachfolge von Martin Gruner an, der im Herbst zum Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen gewählt wurde.

Wehrle ist Architekt und hat sein Diplom an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich im Fach Architektur und Stadtplanung erworben. Er arbeitete als Projektleiter in Architekturbüros in München und Stuttgart, war Lehrbeauftragter an der Architekturfakultät der Universität Stuttgart, ehe er ab 1998 sein eigenes Architekturbüro in Freiburg führte. Dann zog es ihn in die Verwaltung: von 2017 bis 2020 hatte er die Leitung des Hochbauamts in Waldshut-Tiengen inne, im Anschluss übernahm er die Dezernats-Leitung in Bad Krozingen.