Weil am Rhein Märchen auf Rollen bezaubert

Mirabell hat leider keine Gabe, zumindest weiß sie es nicht. Im Laufe der Geschichte kommt sie aber hinter ein Familiengeheimnis, und ihre Gabe wird ihr geschenkt. „Sie ist es, die wieder Harmonie und Liebe in diese besondere Familie bringen kann.“ Mit Mut und Kraft eint sie am Ende die Familie. Ein kleiner Besucher war von der Aufführung so sehr hingerissen, dass er am Rande der Aufführung jede Bewegung tänzerisch nachahmte. Die Aufführung war nicht nur ein Höhepunkt der Vorweihnachtszeit sondern ganz nebenbei auch beste Werbung für den Verein.

Weitere Informationen: Zu sehen ist das Märchen nochmals am 17. und 18. Dezember. Karten gibt es am Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr in der Rollsporthalle.