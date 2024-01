Weil am Rhein-Märkt: Neujahrsempfang: 2023 viel erreicht

Sich für das Dorf eingebracht

Seinen besonderen Dank sprach Hofmann auch Personen aus, die sich im vergangenen Jahr in herausragender Weise in und für Märkt engagiert hatten. Dazu gehören die Initiatorinnen des Bücherschranks, Géneviève Girad, Sigrid Schaub und Dora Schröder, die auch nach dessen Aufstellen dafür sorgen, dass es darin immer ordentlich aussieht, und der Schrank nicht zu einer Abladestelle für Unerwünschtes wird. Besonderer Dank gebührte aber auch Sven Lenz, Vorsitzender des SV Märkt und Kurt Zimmermann, die sich, unter anderem durch den Einbau eines Belüfters, um den Brandweiher in Märkt verdient gemacht haben. Stefanie Beichert, Valentina Reider und Heike Schweewe wurden für die Organisation und Durchführung der Seniorenfeier des Ortschaftsrats geehrt. Heike Scheewe übernehme darüber hinaus zusätzlich mit der Leitung der Seniorengymnastik Verantwortung für das derzeit einzige regelmäßige Angebot für die Märkter Senioren, lobte der Ortsvorsteher.

Abdankungshalle und Bücherschrank

Hofmann nannte in seinem Rückblick zentrale Meilensteine, die für den Weiler Ortsteil umgesetzt und fertiggestellt werden konnten. Dazu zählt die Inbetriebnahme der komplett neu instandgesetzten Abdankungshalle, ein „Schmuckstück“ in Worten des Ortsvorstehers, aber auch das LKW-Durchfahrtsverbot, was spürbar für mehr Ruhe im Dorf sorge. Märkt besitzt seit 2023 einen Bücherschrank sowie, dank des Ortschaftsrats und der Ballsportgruppe des Sportvereins Märkt, ein neues Ballfangnetz.