Weil am Rhein: Maihock mit Trikotversteigerung

Mitbieten ist auch online möglich

Gießler erhielt dieses Trikot vom Management von Jürgen Klopp zu dessen bevorstehenden Abschied als Trainer vom FC Liverpool. Interessierte können schon ab 20. April und bis zum 1. Mai gegen 10 Uhr ihr Gebot per E-Mail an wanderclub-weil@gmx.net schicken, oder am Hock direkt ihr Gebot machen. Jeder kann nur ein Gebot abgeben.

Das Mindestgebot liegt bei 111 Euro

Das höchste Gebot erhält am 1. Mai um 13.30 Uhr den Zuschlag, heißt es. Das Mindestgebot beträgt 111 Euro. Der Erlös geht an den Verein Mukoviszidose e.V. Die Übergabe erfolgt direkt im „Galileos“, gegebenenfalls wird das Trikot gegen Vorkasse auch per Post zugesendet.