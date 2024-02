Weil am Rhein: „Man steht ständig unter Anspannung“

Ja, vor allem bei Unfällen mit Personenschaden oder tödlichen Unfällen. Das geht einem immer nach und ist belastend. Deshalb war ich froh, dass ich den damaligen Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, Herbert Rochlitz, als Feuerwehrseelsorger gewinnen konnte. Er war ein Glücksfall für unsere Feuerwehr.

Was haben Sie in erster Linie am Feuerwehrdienst geschätzt?

Die Kameradschaft. Der Zusammenhalt ist groß, man zieht an einem Strang und kann sich gegenseitig aufeinander verlassen. Und über die Feuerwehr hinaus entstehen auch schöne Kontakte und Freundschaften.

Das Amt des Kommandanten ist mit vielen Entbehrungen und hoher Einsatzbereitschaft Tag und Nacht verbunden. War es schwierig, ihren Beruf als Geschäftsmann und das Ehrenamt unter einen Hut zu bringen?

Das war in der Tat teilweise sehr schwierig. Mein Vorteil war, dass mein Bruder und unsere Ehefrauen in unserem Familienbetrieb tätig sind, sodass ich flexibel reagieren konnte. Der Aufwand war schon sehr hoch, weshalb oft die Familie zurückstecken musste. Umso mehr genieße ich es jetzt, mehr Zeit für die Familie und die beiden Enkel zu haben.

Oberbürgermeister Dietz hat Ihnen bei der Abschiedsfeier unter anderem „durchdachtes konzeptionelles Handeln und emotionales Stehvermögen“ sowie „kaum einholbare Maßstäbe gesetzt zu haben“ bescheinigt. Ist solch dickes Lob und die bisher nur an Sie in Weil am Rhein vergebene Staufermedaille des Landes Entschädigung für all den Einsatz?

Es macht einen schon stolz, wenn von außen gesehen wird, was die Feuerwehr leistet und wenn das dann noch honoriert wird.

Haben Sie seit Ihrem Rückzug noch Kontakt zur Feuerwehr?

Ja, ich bin Mitglied der Altersabteilung. Und zu meinem Nachfolger Frank Sommerhalter habe ich gute Kontakte. Aber einmischen tue ich mich nicht.

War es nützlich für die Kommandantentätigkeit, dass Sie zuvor neun Jahre als Stadtrat kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt haben?

Als ich 1989 in den Gemeinderat gewählt wurde, war ich damals mit 30 Jahren der jüngste Stadtrat. Als ich Feuerwehrkommandant wurde, musste ich die kommunalpolitische Tätigkeit aufgeben. Beides war zeitlich nicht zu vereinbaren. Dass ich in dieser Zeit die Entscheidungsträger persönlich kennenlernte, war schon hilfreich für die Anliegen der Feuerwehr. Und vor allem mit OB Dietz hatten wir einen tollen Unterstützer. Die Zusammenarbeit mit ihm war hervorragend.

Können Sie den Feuerwehr-Ruhestand und die damit gewonnene Freizeit genießen?

Sehr sogar, auch wenn mich unser Geschäft noch stark bindet. Ich tue etwas für meine Fitness, gehe ins Studio, fahre Fahrrad, wandere und gehe mit Freunden in die Laguna-Sauna. Und mit meiner Frau unternehme ich gerne Reisen. Also langweilig wird es mir bestimmt nicht. Die Zeit mit meiner Familie, meiner Frau, den Kindern und Enkeln, ist für mich sehr wertvoll.

Zur Person

Klaus Gempp, ein gebürtiger Altweiler, ist 64 Jahre alt. Der Betriebswirt und Familienvater von zwei erwachsenen Kindern führt zusammen mit seinem Bruder Jürgen ein Elektrofachgeschäft in Alt-Weil. Ehrenamtlich engagierte er sich vier Jahrzehnte in der Feuerwehr, 20 Jahre davon stand er als Kommandant und Stadtbrandmeister an der Spitze. Außerdem gehörte Klaus Gempp neun Jahre von 1989 bis 1998 dem Gemeinderat der Freien Wähler an.