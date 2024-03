Weil am Rhein: Markgräfler Kunstpreis: Schätze sehen

Sie würdigte auch die Verdienste zweier weiterer Persönlichkeiten, von denen in den letzten beiden Jahrzehnten eine hohe Wertschätzung gegenüber der regionalen Kunstszene ausgegangen sei. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz als Vorsitzender des Sparkassen-Aufsichtsrates und des Stiftungsrates sowie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Markgräflerland, Ulrich Feuerstein, beenden ihre berufliche Laufbahn Ende Mai. Beide betonten aber, dass die Nachfolge in guten Händen sei.

215900 Euro Preisgelder wurden seit 1987 in der Sparte Bildende Kunst vergeben

Dennoch wurde die Preisverleihung in Anwesenheit vieler ehemaliger Kunstpreisträger, der Kunstvereinsvorsitzenden Christine Fausten, des neuen Weiler Bürgermeisters Lorenz Wehrle, des Stiftungsrats-Geschäftsführers Clemens Wunderlich, der Weiler Museumsleiterin Barbara Brutscher und des Leiters der Städtischen Galerie Stapflehus Patrick Luetzelschwab, des Müllheimer Museumsleiters Andreas Weiß und langjährigen Galeristinnen und Kuratorinnen wie Ria Stahlberger oder Sigrid Schaub zu einer Rückschau auf die lange Galerie der Preisträger, die seit 1987 ausgezeichnet und im jährlichen Wechsel in Müllheim und Weil am Rhein präsentiert worden sind. Stattliche Preisgelder in Höhe von insgesamt 215 900 Euro wurden für die 24 Kunstpreise und 11 Förderpreis in der Sparte Bildende Kunst seither überwiesen.