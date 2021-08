Weil am Rhein Mehr auf Lager als nur bayerische Blasmusik

Die „Unterbiberger Hofmusik“ eröffnet den zweiten Parkdeck-Festivalabend am Samstag, 18. September, um 18 Uhr. Der Name der Gruppe mag vielleicht nach Bayern und Festzelt klingen, heißt es in der Ankündigung. Doch der „Familienbetrieb Himpsl“ habe weit mehr auf Lager als nur bayerische Blasmusik – auch wenn die Musik des Ensembles in den ersten Sekunden heimatlich verortbar klinge. Ihr Markenzeichen: das Verschmelzen der Genres mit traditionell heimischer Volksmusik.

Kern der Band, die aus dem Münchner Umland stammt, sind das Ehepaar Irene und Franz Himpsl sowie ihre drei Söhne Xaver, Ludwig und Franz jr.. Bis auf letzteren sind sie alle studierte Musiker. Gemeinsam mit Gastmusikern überschreitet die Musikerfamilie seit rund zwei Jahrzehnten musikalische Grenzen, heißt es weiter. Die Gruppe kombiniert traditionelle Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Herren Ländern – wo sie übrigens auch schon aufgetreten sind. Ob in der Türkei, in Ägypten, Mexiko, Indien, im Iran, in Tunesien oder Griechenland. Auf der Homepage der Band finden sich zahlreiche Berichte über ihre verschiedenen Touren.