Weil am Rhein Mehr Tempo bei den Corona-Verordnungen gefordert

Weil am Rhein. Die kommunalen Verwaltungen in Baden-Württemberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder damit konfrontiert, dass die Landesregierung Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in der Öffentlichkeit bereits über die Medien verkündet, weit bevor den Behörden in den Städten und Gemeinden rechtsverbindliche Verordnungen vorliegen. Ohne die Verordnungen fehlt den Verwaltungen jedoch die Grundlage, um die Regelungen umzusetzen und zu kontrollieren, heißt es in einer Mitteilung der Weiler Stadtverwaltung. Jetzt haben 15 Oberbürgermeister südbadischer Kreisstädte gemeinsam einen Beschwerdebrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerichtet, in dem sie fordern, den Verwaltungen die Verordnungen zügiger zukommen zu lassen.