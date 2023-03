Ebenfalls am Samstag, zwischen 15 und 17 Uhr, wurden einer 29 Jahre alten Frau und einer 33 Jahren alten Frau, die sich in Friedlingen in einem großen Einkaufscenter aufhielten, deren Geldbörsen aus den Einkaufswägen entwendet. In den Geldbörsen befanden sich laut Polizei Identitätsdokumente, Bankkarten sowie Bargeld.