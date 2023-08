Weil am Rhein Menschen helfen seit 112 Jahren

Das Jugendrotkreuz hat derzeit ebenfalls rund 15 Mitglieder, weiß Effert. Sie sind zwischen acht und 16 Jahre alt. Der Vorsitzende lobt die aktive Leiterin. Wie gut es laufe, komme auch darauf an, wer der Gruppe vorsteht, meint er. Ansonsten sei es wie bei anderen Vereinen schwierig, was die Flexibilität der jungen Menschen angeht. „Wir sind aber gut dabei.“ Mädchen blieben der Sache eher treu.

Lob für Zusammenarbeit

Und wie hat sich die Arbeit des DRK über die Jahre verändert? „Die Herausforderungen werden nicht kleiner“, sagt der Vorsitzende. Natürlich müsse man unterscheiden zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. „Wenn erstere nicht können, rücken wir aus.“ Die Zeiten einzuhalten, werde aber immer schwieriger.

Die Zusammenarbeit mit anderen Blaulicht-Organisationen bezeichnet Effert als hervorragend – „auch über die Grenzen von Weil hinaus“.

Details

Nicht nur in Weil im Einsatz

Der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen ist im vergangenen Jahr 105-mal von der Integrierten Leitstelle Lörrach alarmiert worden. Die Einsatzkräfte betreuten oder behandelten insgesamt 235 Personen, wovon sie 26 in ein Krankenhaus transportierten. Die einsatzreichsten Monate waren Dezember (18 Einsätze) und Februar (17). Alarmstichworte lauteten etwa „Hausnotruf“, „Krankentransporte“, „Medizinische Notfälle“, „Brandeinsätze“ und „Chemieeinsätze“. Im Jahr 2022 kamen etwa 210 Einsatzstunden zusammen. 40 Prozent der Alarmierungen fanden an Wochenenden statt, 70 Prozent wurden tagsüber abgearbeitet (also zwischen 7 und 19 Uhr). Einsatzorte waren unter anderem Weil am Rhein (53), Lörrach (19), Binzen (sieben), Efringen-Kirchen (vier), Eimeldingen (drei), Basel (einer) und München (einer).

Neues Fahrzeug

Einen Festakt hat der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen zum 112-jährigen Bestehen nicht geplant. Allerdings wollen die DRKler die Bürger im September einladen, wenn sie ihren neuen Gerätewagen Transport erhalten haben. „Wir stellen das Fahrzeug vor und wollen die Bevölkerung über unsere Arbeit informieren“, kündigt Vorsitzender Klaus-Michael Effert an. Den Gerätewagen mit Allrad benötigt der Ortsverein, um stets das richtige Material und die richtige Ausrüstung an Einsatzorte transportieren zu können – für die bestmögliche Hilfeleistung. Die Notwendigkeit habe man unter anderem erkannt, als DRK-Mitglieder aus der 3-Länder-Stadt ins Ahrtal fuhren, um dort zu helfen, berichtet Effert. Die Kosten belaufen sich auf rund 140 000 Euro, die der ehrenamtliche Ortsverein selbst stemmen muss. Staatliche Unterstützung gebe es nicht.