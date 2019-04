Weil am Rhein Menschen zuhören ist ihr wichtig

Drei Jahre war Erika Weiss alt, als die Eltern vom Hebelplatz mit der Familie an die Talstraße zogen. Seitdem lebt sie dort. Mit zwei Geschwistern ist sie aufgewachsen. Noch heute erinnert sich die Jubilarin an die Kriegszeit und die damit verbundene Evakuierung. Nach dem Besuch der Schule arbeitete sie im Krankenhaus in Schopfheim, wo sie „Mädchen für Alles“ gewesen sei.

Und so ist Erika Weiss noch heute, zupackend und sozial engagiert. Mit ihrem Mann Bruno, den sie 1957 heiratete, hat die Jubilarin die Söhne Hanspeter und Joachim. Neben der Kindererziehung und dem Haushalt unterstützte sie ihren Mann stets in seiner beruflichen Tätigkeit. Aufträge annehmen, Kontakte mit den Kunden pflegen, Abrechnungen machen, sich um die Mitmenschen kümmern – mit ihrem Einsatz trug sie erfolgreich zum Gelingen bei. Dabei musste sie viel telefonieren. Noch heute hält sie täglich lebendige Kontakte per Telefon zu vielen alten Kunden und Freunden.